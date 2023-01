Vraagtekens bij ‘ingrijpende’ damwanden in rivierdijk tussen Gouderak en Krimpen

De klassieke en goedkoopste manier om dijken sterker te maken, is het aanbrengen van kleizand. Maar dat is volgens het waterschap langs de Hollandsche IJssel maar mondjesmaat mogelijk. Tussen Krimpen en Gouderak staan naast en soms ook in de dijk 740 woningen en bedrijven, veel ruimte is er dus niet. Daarom ontstond het idee om vanaf 2024 over een lengte van zeven kilometer damwanden in de dijk te duwen.