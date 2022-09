Voorzitter Europese Commissie zegt Rutte en Kaag miljarden uit coronaherstelfonds toe in Rotterdam

van wieg tot graf Wout was vlak voor zijn overlijden nog bij zijn dochters en appte z’n kleinzoon: ‘Perssi­naas­ap­pels, vriend?’

Van fluiten voor de KNVB tot grensrechter en materiaalverzorger bij Sportclub Feyenoord: voetbal was de rode draad in het leven van Wout Duijm. Maar familie kwam altijd op de eerste plaats. De Rotterdammer was een betrokken vader en een superopa.

6 september