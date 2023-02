Voorzichtige titelkoorts rond Feyenoord: ‘Er zijn al mensen die vrij vragen voor de Coolsingel’

Gaat het dit jaar weer gebeuren? Feyenoorders beginnen voorzichtig te geloven in het landskampioenschap. In Rotterdam spreken meer en meer supporters zich hardop uit over de titelkansen. Er is nog lange weg te gaan, maar er is veel vertrouwen in de voetbalploeg van Arne Slot.

Rotterdam is vol vertrouwen en leeft mee met de club. ,,We gaan het gewoon flikken’’, zegt barman Erik van Feyenoord-café ‘t Haantje in IJsselmonde. ,,Er zijn al mensen die vrij vragen voor het feest op de Coolsingel. Iedereen verwacht dat het gaat gebeuren.’’ Erik merkt dat de supporters die voor de wedstrijden een biertje komen drinken bij ‘t Haantje positief verrast zijn. ,,Aan het begin van het seizoen had iedereen zijn twijfels bij het vreemdelingenlegioen aan nieuwe spelers, maar nu is er veel vertrouwen in het team.’’

De andere topploegen van Nederland hebben nog een aantal lastige wedstrijden voor de boeg en Feyenoord een eenvoudiger programma. Dit geeft de burger moed, zo ook Peter, die door het winkelcentrum van Keizerswaard in Rotterdam-IJsselmonde wandelt. ,,Als ik het zware programma van de concurrentie zie, kan het niet anders dan dat we kampioen worden.’’ Peter is groot supporter van de Trots van Zuid en volgt de club op de voet. ,,De trainer is geweldig. Ik heb al twee maanden titelkoorts!’’

Arne Slot is sinds vorig seizoen trainer van Feyenoord. ,,Met al die nieuwe spelers laat hij het team toch draaien’’, zegt Peter. Met een kwart-finale in het Nederlandse bekertoernooi en een achtste finale in de Europa League doet zijn ploeg nog volop mee in alle competities. In de Eredivisie staat Feyenoord bovenaan met 3 punten voorsprong op de naaste concurrentie.

Ook de 14-jarige Fabian uit Duitsland, die met z’n moeder op cruisevakantie is in Rotterdam en supporter is van Feyenoord, heeft vertrouwen in de rood-witten. ,,Feyenoord heeft een goed team en wordt kampioen van Nederland.’’ Hij koopt een sjaaltje van zijn favoriete Nederlandse voetbalclub bij de Feyenoord-fanshop op het Binnenwegplein.

Realisme

Kees Lau, voorzitter van de Feyenoord-supportersvereniging, is nog niet zo stellig, maar geloof is er wel. ,,Je moet er in geloven, maar nog niet zeggen dat de titel binnen is. In Rotterdam weten we als geen ander dat je hard moet werken voor wat je wilt bereiken, en dat is we we gaan doen voor het kampioenschap.’’ Het woord titelkoorts staat bij de supportersvereniging op een laag pitje. ,,Het vertrouwen is groot, maar over 6 of 7 wedstrijden durven we het pas echt uit te spreken.’’

,,Het is een groot verschil met 6 jaar geleden’’, zegt Lau, toen Feyenoord na achttien jaar weer kampioen van Nederland werd. ,,Toen moest het gebeuren, het was overduidelijk, er werden in december al shirts gedrukt en tatoeages gezet.’’

Volgens adviesbureau Hypercube en databedrijf Gracenote heeft Feyenoord dit seizoen ruim 59 procent kans op de landstitel van 22/23. Dit hebben ze berekend in hun Euro Club Index. Ajax heeft iets meer dan 30 procent kans om de titel te winnen. De rest maakt volgens de statistici weinig kans.

Coolsingelkriebels

Johan Frickus (54) loopt naar buiten uit de Feyenoord-shop met een Feyenoord-mok. ,,Dat is er weer één voor de collectie’’. Hij heeft Coolsingelkriebels en kan niet wachten om weer voor het stadhuis te staan om zijn ploeg met de kampioensschaal toe te juichen. Of hij last heeft van titelkoorts? ,,Ik heb helemaal geen koorts, ik weet het gewoon zeker.’’

