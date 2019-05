Voorman Rotterdamse hesjes trekt stekker eruit: ‘Alle tijd en moeite, het is voor niets geweest’

VIDEO Oorlogsdag­boek: ‘Rennen over de brug stond gelijk aan zelfmoord’

11:00 De Strijd om de Maasbruggen is legendarisch. Nederlandse troepen streden in de meidagen van 1940 om de cruciale oeververbinding tussen Zuid – waar de Duitsers zaten – en het centrum van de stad. Met de befaamde mariniers in de frontlinie. Eén zo’n moedige zeesoldaat was E.C. Bernouw, die zijn belevenissen later optekende in een dagboek. ,,O God, breng mij veilig terug bij mijn moeder.’’