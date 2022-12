Voormalig wijkraadslid uit Rotterdam moet voorkomen na beledigen van ex-parlementariër

Timmer noemde de voormalig parlementariër op Twitter een ‘kleuterneuker’, waarna die aangifte deed van belediging.

Er is door Smeets twee maal aangifte tegen hem gedaan, zegt Rick Timmer, die zich om die reden voorlopig onthoudt van commentaar. ,,Elke keer als ik wat zeg, riskeer ik een nieuwe aangifte.’’

De zaak had met een boete en de schadevergoeding kunnen worden afgedaan, maar dat wil Timmer niet. Hij laat het voorkomen bij de politierechter zodat hij zijn verhaal kan doen. Timmer beroemt zich erop dat hij geen blad voor de mond neemt. Naar verwachting is de zitting in januari.

Sidney Smeets was in 2021 net beëdigd als Tweede Kamerlid voor D66 toen hij in opspraak kwam omdat meerdere minderjarige jongens hem beschuldigden van seksueel getint grensoverschrijdend gedrag. Smeets stapte na twee weken Kamerlidmaatschap op en ging weer als advocaat aan de slag.

Verwensingen

Op de sociale media laat hij veelvuldig van zich horen en dat kwam hem in juli van dit jaar te staan op de verwensingen van de al even actieve twitteraar Timmer. Rick Timmer was op dat moment nog partijloos wijkraadslid voor Pendrecht-Zuidwijk.

Smeets bevestigt de aangiftes en dat het Openbaar Minister naar aanleiding daarvan heeft besloten Timmer strafrechtelijk te vervolgen.

Rick Timmer vertrok in augustus als wijkraadslid na klachten over zijn uitingen op sociale media. Dat ging, onder meer, over een Facebook-post waarin hij schreef ‘dat blanken niet wit maar blank zijn’. De integriteitscommissie begon een onderzoek daarnaar, maar Timmer wachtte de uitkomsten niet af omdat hij ‘zich de mond niet wil laten snoeren’.

