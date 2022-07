Voormalig CDA-ideoloog Anton Zijderveld overleden

Speeltuin in Rotterdam overhoop gehaald door ‘kieskeuri­ge’ dieven: ‘Hier word je moedeloos van’

,,Inbreken en jatten is al triest, maar in een speeltuin?’’ Ongeloof bij Levenslust in Overschie, waar vandalen deze week toesloegen. Ze braken kastjes open in de kantine en namen allerlei spullen mee. Van cola en snoep tot geluidsapparatuur en een beamer. ,,We doen het al met zo weinig vrijwilligers en dan krijg je dit’’, zegt Rob van der Klooster.

14 juli