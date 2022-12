Voorlichters gaan verkleed als arts de straat op om jongeren attent te maken op helmplicht

Waterschap­pen verhogen de tarieven: ‘We zitten in een onzekere tijd’

De waterbeheerders in Rotterdam en buurgemeenten brengen in 2023 vier tot zes tientjes meer in rekening. De installaties voor de zuivering van afvalwater draaiende houden, kost de waterschappen steeds meer geld. Datzelfde geldt voor de gemalen die zorgen voor droge voeten. Dus moet de belasting omhoog.

2 december