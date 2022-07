Voordat de industrie in de Europoort neerstreek, was hier natuurmonument De Beer te vinden

Ook provincie Zuid-Hol­land neemt afstand van ‘mislukt’ overleg over toekomst Rotterdam Airport

Nadat eerder Rotterdam en Zuidplas al uit het overleg over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport stapten, volgt nu ook provincie Zuid-Holland. Een meerderheid van de Provinciale Staten nam woensdag een motie daarover aan, dat was ingediend door Statenlid Lies van Aelst (SP).Zij vindt het participatieproject ‘mislukt’.

