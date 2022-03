‘Voor steden is het goed als niet één partij de absolute meerderheid heeft’

De baas

Koppen dat de VVD in Schiedam en Vlaardingen ‘de baas’ is, is onterecht en te overdreven gezegd: 15,9 procent van alle stemmen of 11,2 procent is ver van een meerderheid. Gelukkig maar. Voor gemeenteraden en steden is het goed als niet één partij de absolute meerderheid heeft. Democratie vraagt samenwerking van partijen en ook andere kwaliteiten.

Toch niet zulke brave CU’ers

Tijdens de verkiezingen zat ik op het stembureau in de Bethelkerk in Overschie en daar gebeurde iets grappigs of geniepigs, noem het zoals je wilt. Op de maandag kwam een klacht dat in het gebouw propaganda gemaakt werd door de CU. Wat bleek nu? In het folderrek bij de deur zaten op een prominente plek folders van de CU en dat mag niet volgens het stemreglement. We hebben dat gecorrigeerd door de folders om te draaien, zodat de tekst en de partij niet meer zichtbaar waren. Toen ik op dinsdag weer binnenkwam, had iemand de folders weer teruggedraaid. Toch een beetje burgerlijk ongehoorzaam van onze ‘brave’ CU’ers.