Voor recreanten met plezierbootjes was de Rotte de weg naar een weekend vol waterpret

rotterdam van toen Na de oorlog werden nieuwe wijken gebouwd, zoals hier in Carnisse: ‘Heb er vaak gelopen en gefietst’

In de jaren na de oorlog was er in Rotterdam behoefte aan woningen. Véél woningen. Op meerdere plekken om en in de stad verrezen compleet nieuwe wijken. Op welke specifieke locatie de woonblokken op onze raadplaat staan, bleek voor onze lezersschare best lastig te bepalen. Gaat u mee op speurtocht?

28 mei