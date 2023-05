Voor het eerst ook groot scherm op de Grote Markt voor kampioenswedstrijd Feyenoord

Feyenoord voor dummies: zo sla je geen flater bij de koffieauto­maat

U hoort uw collega’s de laatste tijd nonstop orakelen over Feyenoord en het naderende kampioenschap maar geen idee hoe de vork in de steel zit? Vrees niet, in dit handzame artikel leggen we uit wat u moet weten om maandag bij de koffieautomaat mee te praten alsof u een door de wol geverfde Feyenoord-supporter bent.