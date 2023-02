Voor de grootste waterstoffabriek van Europa is héél veel water nodig: zo wordt dat opgelost

Wooncom­plex in Rotterdam knalt uit de grond, straks met verdieping per week: ‘Nu gaat het snel’

Woongebouw Grote Beer in Rotterdam-Prins Alexander schiet de grond uit. Pal naast Alexander Shopping Center is het binnenkort stapelen geblazen met vooraf geproduceerde bouwdelen, zodat je de hypermoderne toren straks wekelijks ziet groeien. Met 193 huurwoningen moet dit complex voor meer leven in de brouwerij zorgen in het vooral 's avonds verlaten winkelgebied.

14:40