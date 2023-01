Voor 17 miljoen wordt dit blauwe plein ‘ontsteend’: ‘We zijn hier al vijf jaar over aan het praten’

Als er nou één stukje Rotterdam is dat een flinke vergroening kan gebruiken, dan is het wel het blauwe Prins Alexanderplein. Geflankeerd door hoge wanden van beton en glas, met op de kop metrostation Alexander, snakt het gebied naar een paar verse boompjes en andere fruitige begroeiing. Dat er nu 17,3 miljoen euro wordt gepompt in het ‘ontstenen’ van de vlakte, wordt dus met gejuich ontvangen. ,,Laat het nu maar snel gebeuren ook.’’