Volkstuinders ‘worden weggepest’ door gemeente: ‘Ze hebben onze grond nodig, zo simpel is het’

Tijdelijke bewoners balen van sloop woningen in Krimpen aan de Lek: ‘Het is hier écht leuk’

De sloop van sociale woningen van meer dan een halve eeuw oud is geen exclusieve Rotterdamse liefhebberij. Want ook in Krimpen aan de Lek dreigt een straatje uit de jaren 50 tegen de vlakte te gaan, tot verdriet van de anti-kraak-gemeenschap die er nu nog woont. Maar verhuurder QuaWonen is onverbiddelijk. ‘De sloop start volgende maand’.

15 januari