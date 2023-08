Volgt Rotterdam Utrechts voorbeeld met terugbrengen singels? ‘Meerwaarde is enorm’

Rosa (13) wordt dankzij de radslag minder snel boos: hoe sport ook in de jeugdzorg werkt

Dromen van een topsportcarrière als ‘golden girl’ Femke Bol doet ze niet. Tenminste, nog niet. Voorlopig is turnen bij de lokale gymclub voor de Rotterdamse Rosa (13) al geweldig. Sporten ‘buitenshuis’ is namelijk niet vanzelfsprekend als je in een jeugdzorginstelling woont. Karim en André, de gedreven sportmannen van Pameijer, maken het toch mogelijk.