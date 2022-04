VOG-plicht voor wijkraden ter discussie gesteld

De politiek stelt de VOG-plicht voor de wijkraden in Rotterdam ter discussie. Niet alle wijkraadsleden kunnen aan de slag omdat hun Verklaring Omtrent Gedrag niet binnen is. Als het aan de PvdA en Leefbaar Rotterdam ligt, doet deze situatie zich bij de volgende verkiezingen niet nog eens voor.

Van de 291 gekozen wijkraadsleden, zijn er wegens een ontbrekende VOG twintig niet beëdigd. ,,Zij worden ook beperkt in hun mogelijkheden om zich bijvoorbeeld te kandideren voor het voorzitterschap. Dit vinden we jammer”, zeggen de raadsleden Co Engbers (PvdA) en Joey de Waard (Leefbaar).

Volgens de fracties zijn er verschillende redenen waarom mensen langer moeten wachten op hun VOG. ,,Er kan een vertraging optreden als iemand in het verleden in aanraking is geweest met justitie, in een ander land is geboren of regelmatig gebruikmaakt van zijn of haar demonstratierecht.”

‘Doe iets met je leven’

Zo laat de VOG van wijkraadskandidaat Renske Wienen op zich wachten omdat ze als activist bij Extinction Rebellion meermaals is gearresteerd tijdens demonstraties. ,,Tijdens deze acties krijg ik vaak de opmerking ‘doe eens iets wat met je leven’ of ‘bewandel gewoon de normale weg’. Dus besloot ik de wijkraad in te gaan. Dé democratische, maatschappelijke en niet te radicale manier om toch verandering af te dwingen”, schrijft ze aan de gemeenteraad.

Wienen behaalde 700 stemmen. ,,Ik ben altijd transparant over mijn activisme geweest en heb het in mijn campagne ook gebruikt om mensen aan mij te binden. Je zou kunnen zeggen dat ik niet ondanks, maar dankzij mijn activisme ben verkozen.” Ze vraagt zich dan ook af waarom een VOG voor de wijkraad nodig is.

PvdA en Leefbaar vinden dat met de plicht het passief kiesrecht wordt beperkt en vragen om een oplossing, ook al was het de gemeenteraad zelf die eerder tot de VOG-plicht besloot.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.