Voetganger overleden na aanrijding met vrachtwagen op de Maasvlakte

Wie schoot man in zijn kruis na ruzie over drugs? Niet Capelle­naar Xavierno, oordeelt rechtbank

Bijna een jaar lang werd hij er door justitie van verdacht dat hij in het Rotterdamse Zevenkamp een 54-jarige drugsverslaafde met een pistool in zijn kruis had geschoten. En hoewel volgens de rechters ‘veel in de richting wijst’ van de pas 19-jarige Xavierno L., spraken ze hem toch vrij van het misdrijf.

9 december