Voetbalvrienden Ramon en Luuk van ASWH-kabouters naar KNVB Bekerclash: ‘Vroeger altijd samen buiten’

column Toen ik voor de derde keer het verzoek kreeg of ik de documenten wilde sturen, voelde ik een driftbui opkomen

Er was een tijd dat ik Kees-Jan nog helemaal niet kende. Pas in oktober kreeg ik een brief van hem. Hij werkt bij de Sociale Verzekeringsbank en gaat over mijn AOW. Elke verandering in je woonsituatie moet je aan de SVB doorgeven, dus dat deed ik netjes. Na een paar dagen kreeg ik een brief.