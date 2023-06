VOC verslaat Zouaven De

VVD en Leefbaar Rotterdam willen meer toezicht op strand Hoek van Holland

Raadsleden van de VVD en Leefbaar Rotterdam willen weten hoeveel geweldsincidenten er sinds de opening van metrohalte Hoek van Holland strand plaats gevonden hebben. Ook willen ze weten waarom er in de strandhub alleen een politievrijwilliger en een ambtenaar van stadstoezicht werken in plaats van een politieagent, en waarom de post na 18.00 uur niet meer bemand is.