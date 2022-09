Vluchtelingen vertellen over hun reis naar Rotterdam: ‘Ik hoef je medelijden niet, al weet ik dat je het goed bedoelt’

Tijdens de theaterwandeling Ik Ben Hier lopen bezoekers in de voetsporen van vluchtelingen die van over de hele wereld naar Rotterdam zijn gekomen. Terwijl je door de stad wordt geleid, vertellen de ‘nieuwe Rotterdammers’, zoals regisseur Letizia Rompelberg de hoofdrolspelers liever noemt, over hun afkomst, hun reis en bekijk je de stad door hun ogen. ,,Het is een theatervoorstelling zonder podium, kostuums of lampen. De realiteit is het decor”, aldus Rompelberg.