Vluchtelingen krijgen onderdak bij scouting: ‘Idee kwam van een vrijwilliger’

In het clubgebouw aan het Toepad zijn slaapruimtes, voldoende sanitair en kookgelegenheid gecreëerd voor gezinnen of families tussen de zes en acht personen. De verbouwing en inrichting is al grotendeels klaar, dus de Oekraïners kunnen op korte termijn terecht.

Quote Het clubhuis zal intensie­ver worden gebruikt Dennis van Roon

,,De tijdelijke opvang heeft impact op ons clubhuis, want het zal veel intensiever worden gebruikt”, zegt Van Roon. ,,Maar we hebben alle vertrouwen in de gemeente dat we het na afloop weer snel op orde krijgen voor onze eigen activiteiten.”

Blij

Burgemeester Vroom is blij met het aanbod van Scouting Jan Willem Friso om Oekraïners tot 1 november onderdak te bieden. ,,De scouting is een belangrijke vereniging in Krimpen. Het is echt mooi om te zien dat ze nu ook op deze manier willen helpen om de opvang van Oekraïners mogelijk te maken.”

Volgens Vroom zijn er in Krimpen ‘veel spontane en hartverwarmende initiatieven’ om Oekraïners te helpen. ,,Als gemeente bekijken we hoe we de lokale initiatieven en organisaties kunnen ondersteunen en verbinden.”

