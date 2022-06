Vliegtuig met twee personen gecrasht in haven Rotterdam, brokstukken in water

binnenkijken Natalia zit na drie keer verhuizen eindelijk op haar plek: ‘Het voelde voorbe­stemd’

Natalia Olhova (28) is nog geen jaar in Rotterdam, maar kijkt als kunstenares zijnde iedere dag haar ogen weer uit in de stad. Samen met haar vriend woont ze sinds een paar maanden in de Van Beuningenstraat. ,,We kwamen dit per toeval tegen en drie dagen later hadden we al een contract, dat ging ineens heel snel.”

