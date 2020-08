Vliegensvlug treinen naar hartje Londen: het kan vanaf eind oktober!

Zorgen om aanpak blauwalg met nieuw ‘chemisch experiment’

11:17 De blauwalg te lijf met lanthaan? De Partij voor de Dieren in Rotterdam vreest voor een chemisch experiment in de Kralingse Plas. Ook in Bleiswijk wordt de inzet van de metaalhoudende klei in recreatieplas Bleiswijkse Zoom met argusogen bekeken. Zorgen over schadelijke gevolgen voor de natuur leidden daar tot een brandbrief en een petitie.