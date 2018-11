Vleermuizen krijgen eigen plekje in nieuwbouw Hellevoetsluis

Van geitenwol­len­sok en hipsters naar iedereen: plantaar­dig smullen

7:44 Veganistisch eten wint terrein in Rotterdam. In aardig wat horeca-zaken is een groot deel en geregeld zelfs alles op de menukaart plantaardig. ,,De doelgroep is van 'geitenwollensok' naar hipsters overgeslagen en nu is het publiek heel divers. Tot aan bezoeksters van de Huishoudbeurs. Het is de hype voorbij.''