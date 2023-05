Vlaardingse tieners verkopen eigen kunst bij KADE40

met video René legde speciaal buiten­sport­veld voor Koningsdag aan (en dat is lang niet de enige): ‘Voelen ons beetje miskend’

Voetballen en basketballen op pleinen met glad asfalt of scheve tegels is verleden tijd. Die overtuiging heeft René Bronwasser. Met een speciale vloer boort zijn bedrijf Royal Campen vanuit Swifterbant een gat in de markt aan. Het voorlopige hoogtepunt is een heuse blikvanger in Rotterdam: ,,Met graffiti en hiphop moet een uitdagende omgeving aanzetten tot bewegen.”