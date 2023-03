Vlaardings talent Ian Maatsen (20) verkoos Burnley boven Feyenoord: 'Vincent Kompany bleef me maar bellen’

indebuurt.nl Weelde stopt na dit seizoen: 'Er komt een woonwijk op ons terrein'

Aan alle mooie dingen komt een eind: Weelde stopt na dit seizoen in de huidige vorm. Het contract van de creatieve broedplaats in Rotterdam-West is opnieuw tijdelijk verlengd, waardoor het team geen zekerheid ziet voor de toekomst. “Na al die jaren keihard werken staan we met lege handen.”