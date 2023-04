Vlaardinger ligt wekenlang dood in huis: ‘Verdrietig dat hij alleen gestorven is’

indebuurt.nl Deze leuke dingen doe je dit weekend in Rotterdam (14 – 16 april)

Rennen tijdens de NN Marathon Rotterdam, dansen op MOMO Festival, borrelen bij de Maaskantine, rocken bij Wavefest, shoppen bij OASE of champagne slurpen in Delfshaven. Klinkt als een bomvolle agenda! Zorg dat die van jou leeg is voor aankomend weekend, want er is van alles te beleven in Rotterdam. Wij strooien met uittips, kies maar wat leuks uit.