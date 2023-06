Vlaardingen haalt opgelucht adem: grote stroomstoring op tropische dag na uren verholpen

indebuurt.nl Rotterdam Bluegrass Festival verhuist naar Noordplein: alles over de komende editie

Het is bijna tijd voor het jaarlijkse Rotterdam Bluegrass Festival. Op 23, 24 en 25 juni treden er artiesten van over de hele wereld op in Noord. Deze editie zijn er twee grote veranderingen: het festival heeft een nieuwe locatie en is voor het eerst niet gratis.