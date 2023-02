Virtuele tijdmachine brengt 17e eeuws Overschie weer tot leven

Even een vleugje 17de eeuws Overschie opsnuiven, dat kan dankzij de virtuele tijdmachine die historicus Theo Pronk samen met Museum Overschie in elkaar knutselde. Vanaf vrijdag kun je oude trekschuiten op de Schie voorbij zien varen en de oude kerk bekijken die in 1899 afbrandde.

Zie het als een soort Google Street View waarmee je op een plek 360 graden kan rondkijken in het verleden. Het systeem waarmee de stichting Verborgen Stad van Pronk eerder al onder meer het Delfshaven van de 17de eeuw en het Delft van Vermeer tot leven wekte.

Via digitale technologie - de app Canals5D of de website canals5d.nl - kun je terug in de tijd reizen en waan je je in het Overschie van de tweede helft van de 17de eeuw. Pronk positioneerde zijn tijdmachine op het punt waar vier rivieren samenkomen. ,,Dat was een belangrijk kruispunt waar veel gebeurde’’, verklaart hij. ,,Er was veel goederenvervoer en in 1672 zijn daar de meeste passagiers, zo’n 300.000, op trekschuiten langsgetrokken. Een veel bevochten plek die belangrijk was voor het ontstaan van Holland.”

Maanden werk

Pronk werkte maanden aan de reconstructie die uitzicht biedt op de oude rivierloop en het 17de eeuwse dorpsleven van Overschie. ,,Ik ben in archieven gedoken, heb boeken bekeken, schilderijen, oude kaarten en plattegronden. Daarna kwam het technische gedeelte en moest het in 3D worden nagebouwd. Dat is vrij bewerkelijk allemaal.”

Quote Ik hoop dit jaar nog het oude Rotterdam op de plek van de Markthal te kunnen laten zien. Waar vroeger havens waren Theo Pronk

‘Overschie’ is nauwelijks afgerond of hij heeft alweer nieuwe plannen in voorbereiding. ,,We zijn met nog twee reconstructies bezig. Ik hoop dit jaar nog het oude Rotterdam op de plek van de Markthal te kunnen laten zien. Waar vroeger havens waren. En we willen de oude Delftse Poort doen. Daar kwamen trouwens ook veel trekschuiten samen. Ja, er is nog genoeg te vertellen.”

Volledig scherm De reconstructie biedt uitzicht op de oude rivierloop en het 17de eeuwse dorpsleven van Overschie. © c

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.