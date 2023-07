Vijftigplussers plegen gewapende overval op juwelier in Kralingen

Vrouw (23) uit Rotterdam aangehou­den voor explosie bij woning in Spijkenis­se

De politie heeft maandag 23-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden die mogelijk betrokken is bij een explosie in Spijkenisse op 29 juni. Een bovenwoning aan de Ploegvoorde was het doelwit. De klap vernielde een ruit en een bloembak.