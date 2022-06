Vijf sport-NK’s tegelijk in de stad: ‘de Spelen in het klein’

,,In een weekend gelijktijdig vijf Nederlandse kampioenschappen in Rotterdam, op zaterdag en zondag. Het NK gymsport, het NK judo voor mixteams en het NK boksen in Ahoy, dan het NK zwemmen sprint in Zwemcentrum Rotterdam en het NK triathlon op de Willem Alexander-roeibaan bij Nesselande. Dat allemaal onder de noemer: NKnl .”

,,Het is een nieuw concept waarbij we kampioenschappen in verschillende takken van sport samen doen. De inspiratie is gehaald uit de European Championships in Glasgow, waar in 2018 de EK’s van zeven sporten werden gebundeld. Dit is eigenlijk een soort Olympische Spelen, maar dan in het klein en nationaal.”