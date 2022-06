Vijf scholen in regio Rotterdam ontvangen predicaat ‘excellent’: ‘Wij zetten een extra stapje wanneer dat nodig is’

Vijf scholen in de Rotterdamse regio hebben vandaag het predicaat ‘excellent’ uitgereikt gekregen. De scholen zijn beloond voor de hoge kwaliteit van het onderwijs en voor de onderscheidende manier van lesgeven. Alle scholen ontvingen in eerdere rondes al het predicaat en mogen deze status verlengen tot 2025.

In Rotterdam zijn het Wolfert Tweetalig, praktijkschool HPC Centrum en vmbo-school Portus Juliana in de prijzen gevallen. Die laatste werd door de inspectie onder meer geprezen om de ‘verankering van het (t)huiswerkvrije onderwijs’. Op de middelbare school in Rotterdam-Zuid maken de leerlingen hun huiswerk op school.

In Spijkenisse is het predicaat uitgereikt aan vmbo-school Penta De Oude Maas en in Strijen aan basisschool De Meerwaarde.

Voor het Portus Juliana is het al de vijfde keer op rij dat ze het predicaat hebben ontvangen. ,,We zijn supertrots", vertelt adjunct-directeur Tamara Breur. ,,Excellent worden is één ding, maar je profiel blijven doorontwikkelen en het kwaliteit op een hoog niveau zien te houden, vraagt veel van een school en het team.”

Extra stapje

Ook op het HPC Centrum werd de uitreiking gevierd. Jamie Visser, directeur van scholengroep LMC, waar de school onder valt, zegt onwijs trots te zijn op de leerlingen en het team. ,,Het is heel mooi dat we dit voor de derde keer hebben mogen ontvangen. Wij zien dat het voor jongeren niet altijd even makkelijk is om mee te komen in deze snel veranderende wereld. Wij zetten een extra stapje wanneer dat nodig is en dat doen we met veel passie.‘’

,,Excellent worden is knap, maar excellent blijven is minstens zo knap”, aldus een woordvoerder van de Onderwijsinspectie. ,,Zeker gezien de omstandigheden van het lerarentekort en na een periode van coronamaatregelen.’’

In totaal hebben 43 scholen in het land vandaag het predicaat ontvangen.

Volledig scherm Jessica Jansen (locatiedirecteur HPC Centrum, links), en Jamie Visser (directeur HPC Rotterdam) nemen het predicaat 'excellente school' in ontvangst van een jurylid van de Onderwijsinspectie. © HPC Centrum

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.