Vier mannen plegen woningoverval in Vlaardingen

met video Unieke veroorde­ling: Rotterdam­mer (28) krijgt voorwaarde­lij­ke straf voor stiekem afdoen condoom

Een 28-jarige Rotterdammer is door de rechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden omdat hij in de zomer van 2021 stiekem zijn condoom afdeed tijdens de seks. De uitspraak is historisch: nooit eerder werd in Nederland iemand voor zo'n vergrijp gestraft. Een tweede verdachte kreeg géén straf.