Vicente Besuijen vertrok wegens conflict met coach naar Excelsior: ‘Voor een jonge jongen best moeilijk’

Het nieuwe, taaiere Excelsior: uitblinker Stijn van Gassel houdt voor derde keer dit jaar doel schoon

Vijf maanden na de ‘zorgelijke’ nederlaag in Waalwijk toonde Excelsior in eigen huis aan een flinke groei te hebben doorgemaakt. In de terugwedstrijd tegen RKC werd zaterdagavond een punt gekoesterd, waarmee een ‘nieuwe mijlpaal’ werd bereikt.

5 februari