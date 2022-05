Viaduct A16 Rotterdam krijgt tijdelijke ondersteuning, Hoofdweg een week afgesloten

De weg is van maandag 16 mei 03.00 uur tot maandag 23 mei 23.59 uur in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. Automobilisten kunnen omrijden via de Prinsenlaan en de Koningslaan. De toerit naar de A16 richting Dordrecht blijft open, evenals afrit 27 richting Prins Alexander. De extra reistijd bedraagt 15 tot 30 minuten. Fietsers worden omgeleid via het Lagelandsepad, de Blondeelstraat en de Koningslaan.

Al twee jaar lang in herrie, omwonenden A16-tracé voelen zich weer even gehoord: 'Het is een lijdensweg’

Het viaduct wordt in 2024 gerenoveerd, maar recent is gebleken dat de constructie niet langer stevig genoeg is. De tijdelijke ondersteuning moet ervoor zorgen dat het verkeer tot aan de renovatie veilig over het viaduct kan. Sinds 2021 mag zwaar transport al niet meer over het viaduct om de belasting te verminderen. Rijkswaterstaat houdt de constructie extra in de gaten en bekijkt of de renovatie naar voren kan worden gehaald.