Vet! Zo zien de drijvende bakken eruit die in de Maashaven komen

indebuurt.nl Deze toffe dingen doe je dit weekend in Rotterdam (21 - 23 april)

Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, Rotterdams weekend, kom maar gauw! Pak je notitieblok erbij, want er is weer enorm veel tofs te doen in de stad. Een gratis optreden van Froukje? Check. Een vintage markt aan de Maas? Check. Een wijnborrel in een oude limonadefabriek? Check. Swipe voor al onze weekendtips. Cheers!