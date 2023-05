Verwarde persoon van Erasmusbrug gehaald

Jongen (16) opgepakt voor explosie op klaarlich­te dag: ‘Vermoede­lijk 's nachts mislukt, dus keerde hij terug’

Opnieuw is een tiener opgepakt die voor ‘een habbekrats zijn handen vuil zou hebben gemaakt’ bij een aanslag op een woning. De 16-jarige Rotterdammer zou betrokken zijn geweest bij de enorme ontploffing op de Sint-Andriesstraat in Rotterdam-Bloemhof in februari. De enige aanslag dit jaar waarbij een gewonde viel. ,,We stoppen niet met ons onderzoek’’, zegt Wouter van Osnabrugge van de recherche in Rotterdam. ,,Ons belangrijkste doel is de opdrachtgever pakken.’’