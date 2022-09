Vervoerder Trevvel aan de betere hand in Capelle: 85 procent van de ritten inmiddels op schema

Trevvel Oliver (11) uren onvindbaar voor zijn ouders tijdens rit van school naar huis: ‘Hebben politie gebeld’

Oliver (11) was dinsdag urenlang onvindbaar voor zijn ouders: zijn busrit van school naar huis met het speciale leerlingenvervoer van Trevvel was zwaar vertraagd en de chauffeur was onbereikbaar. ,,Trevvel wist niet waar de bus was.”

