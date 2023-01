Vertragingen op Rotterdam The Hague Airport door beijzelde startbaan

Dit zijn de vier grote acts op Rockanje Live (en helaas, Suzan en Freek komen niet)

Het festival Rockanje Live pakt in april uit met vier topacts. Graag had organisator Johan Tjallinks ook Suzan en Freek geboekt maar dat liep mis. Toch is hij optimistisch: ,,Ik weet zeker dat we beide avonden uitverkocht raken.”

16 januari