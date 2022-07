Verontwaardiging om reeks aanslagen in Rotterdam: ‘Het is absurd dat dit gebeurt’

Rotterdam­mer (16) ontwijkt kogels bij schietpar­tij op Vuurplaat door te bukken, twee verdachten opgepakt

Een 16-jarige jongen uit Rotterdam is het slachtoffer geworden van de schietpartij die afgelopen nacht plaatsvond op de Vuurplaat in Rotterdam-Zuid. Een man stapte op straat op hem af en begon te schieten. De jongen mag van geluk spreken, want hij is niet geraakt. Volgens de politie kon hij de kogels ontwijken door te bukken.

12:55