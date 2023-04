Vermiste Shane (14) is weer terecht, vader opgelucht: ‘Last van onze schouders’

indebuurt.nl Insidertip: bij deze bakkerij scoor je typische broodjes en cake uit Hongkong

De kans is groot dat je regelmatig langs QQ Bakery op de Westersingel loopt. Onze tip: wandel de volgende keer over de rode loper naar binnen en koop iets lekkers uit de goedgevulde vitrines. Van zoete broodjes met matcha crème tot een chicken curry bun of cake in alle kleuren van de regenboog: je vindt het hier allemaal.