Verkiezingswinnaar Echt voor Barendrecht gaat het echt alleen doen in Barendrecht

De lokale partij won de verkiezingen in Barendrecht met grote overmacht en heeft de absolute meerderheid. Echt voor Barendrecht (EVB) bezet twintig van de 29 raadszetels. Toch zijn verkennende gesprekken gevoerd om samen te werken met andere partijen in het gemeentebestuur. Daar blijken nu geen coalitiepartners uit te zijn gerold. De eis dat de andere partijen het tienpuntenplan van EVB moesten onderschrijven, zat vaak in de weg.

Het komt hoogstzelden voor dat een partij alleenheerser is in een gemeente. In buurgemeente Rotterdam had de PvdA in de jaren zestig, zeventig en tachtig vaak de absolute meerderheid in de raad en werd het stadsbestuur ook gevormd door louter PvdA’ers. Meestal vormen partijen die de meerderheid hebben toch wel een coalitie met een andere partij.