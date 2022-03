Verkiezingswinnaar Ans Hartnagel (Leefbaar) heeft brede coalitie voor het grijpen: met VVD én D66

column Ik durfde niet te zeggen dat veel oorlogs­vluch­te­lin­gen helemaal geen warm welkom wacht

Libië, 2011. Het raam is nog intact als de vrouw de kamer verlaat. In een ruimte zonder uitzicht luistert ze naar het gevaar: knallen en het geluid van gebroken glas. Na een half uurtje is het bombardement voorbij en loopt ze voorzichtig naar binnen. Het glas kraakt onder haar voeten, maar ze hoort het niet. De snee in haar been voelt ze ook niet. Haar blik glijdt af naar haar vaste zitplek: waar is het raam gebleven?

16 maart