Verkiezingsborden na maand nóg niet opgeruimd: ‘Hebben bord zelf in de veegwagen gegooid’

Politieke partijen kregen na de verkiezingen precies één week om hun sandwichborden op te ruimen. Een maand later hangen de verkiezingsborden nog steeds in de straten van Rotterdam. Volgens de regels zijn ze in overtreding, maar de gemeente waarschuwt eerst nog een keer.

De gemeente Rotterdam treedt niet streng op tegen de lakse opruimers: ,,De partijen beboeten is nooit een doel op zich”, zegt woordvoerder van Stadsbeheer Frances van Heijst. ,,Verder werkt het voor de partijen anders dan wanneer je de auto op de stoep parkeert. De overtreding valt onder een andere wet, onder reclameverspreiding, het doel hier is dat partijen de overtreding zelf ongedaan maken of stoppen.”

Van Heijst vertelt dat partijen een dwangsom krijgen, maar dat de overtreder eerst de gelegenheid krijgt om de overtreding binnen een bepaalde termijn ongedaan te maken. ,,Als de overtreder dit doet, hoeft deze de dwangsom niet te betalen. Maar eerst krijgen partijen een paar waarschuwingsbrieven.”

Vol met stickers

Partijen die deze brieven kunnen ontvangen zijn Jezus Leeft en Denk. Zij hebben in Rotterdam nog borden hangen. Naast de Hofpleinfontein hangt een bord van Jezus Leeft, In Delfshaven is een bord van Denk en verschillende lantaarnpalen zitten vol met stickers van Socialisten010.

Het Capels Bewoners Belang (CBB) had borden opgehangen in Rotterdam-Alexander, omdat dit in Capelle aan den IJssel niet mocht. Raadslid Martin van Gent vertelt dat zij dachten dat de gemeente Rotterdam dit zou opruimen. ,,De nummer drie uit onze partij heeft de borden opgehangen, maar omdat hij niet in de raad kwam heeft hij het opruimen niet gedaan. Als ik zou weten waar alle borden hangen, dan kom ik ze ophalen.”

‘Onhandige plek’

In een enkel geval heeft de gemeente zelf een bord opgeruimd. ,,Dat hing op een erg onhandige plek en deze hebben we zelf in de veegwagen gegooid. De kosten voor deze handeling leggen we niet bij de partij van het bord neer”, zegt Van Heijst.

Volledig scherm Verkiezingsbord van Jezusleeft midden op het Hofplein op 12 april 2022. © AD

