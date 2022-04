Verkeerscontrole van havenmedewerker leidt naar grote hoeveelheid contant geld en wapens

video Hulp komt te laat: slachtof­fer overleden bij brand in dijkhuisje in Hoogvliet

Bij een brand in een dijkwoning aan de Welhoeksedijk in Rotterdam-Hoogvliet is vanochtend een persoon om het leven gekomen, waarschijnlijk de oudere bewoner. Twee omstanders probeerden de man nog te redden, maar zij konden hem vanwege het oplaaiende vuur niet bereiken.

4 april