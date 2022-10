Verkeer in Rotterdam staat vast en het antwoord van de stad is het invoeren van meer parkeerbelasting

CommentaarHet stond weer vast. Overal zijn de files terug van weggeweest, maar in en rond Rotterdam helemaal. Het helpt niet dat het asfalt van de Maastunnel ondanks een jarenlange renovatie niet zo goed gelegd blijkt. Of de automobilisten die dagelijks door de tunnel gingen zolang de Erasmusbrug willen nemen totdat de aannemer de boel hersteld heeft.

Dat zijn er duizenden. Veel, ondanks het halveren van de toeritten naar deze belangrijke verkeersader. Een besluit van de toenmalige wethouder Judith Bokhove (GroenLinks) omwille van het milieu en dat volgens onderzoeken van de gemeente Rotterdam een succes is.

Openbaar vervoer of thuiswerken

Het is een voorproefje, want de komende jaren staan buitengewoon veel wegwerkzaamheden in en rond de stad op het programma. Van de Roseknoop en de Groene Kruisweg tot aan de Van de Brienenoordbrug.

,,De impact voor de bereikbaarheid zal groot zijn. Het is vervelend, daar moeten we doorheen bijten’’, zei de huidige verkeerswethouder Vincent Karremans (VVD) pas in een poging tot ‘verwachtingsmanagement’ over die wegwerktsunami.

Neem het openbaar vervoer of thuiswerken, luidt het advies.

Gewoontedieren

Met die opmerking in het achterhoofd was het besluit van het Rotterdamse stadsbestuur aan het eind van deze fileweek om te gaan voor een derde stadsbrug opvallend, in plaats van een tunnel waardoor een metro kan - omdat een brug goedkoper is en zo’n leuk gezicht. En nog opmerkelijker was de beslissing om overal binnen de Ring betaald parkeren in te voeren. Die parkeerbelasting zou een oplossing zijn voor de hoge parkeerdruk.

Hoge parkeerdruk? Dat is gek. Ondanks al die files, afsluitingen en de torenhoge brandstofprijzen hebben mensen in de stad blijkbaar nog steeds een auto.

Misschien omdat het gewoontedieren zijn, maar het kan natuurlijk ook dat de Rotterdammers hun karretje houden omdat het openbaar vervoer echt geen alternatief is - zeker omdat het ov met personeelsgebrek kampt en minder is gaan rijden. En het kan ook omdat thuiswerken bij veel bedrijven niet (meer) de norm is. Oplossingen in die richting blijven uit. Zo blijft Rotterdam vast staan. En die files laten zich niet wegtoveren met belastingen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.