Verhuisbericht: Susan Bijl opent een winkel op de Nieuwe Binnenweg

Grotere winkel

De verhuiswagen hoeft gelukkig niet ver te rijden, want de nieuwe vestiging ligt om de hoek. “De Nieuwe Binnenweg is echt een leuke locatie en we krijgen straks meer ruimte.”

Rotterdamse tas

Bijna iedere Rotterdammer heeft ‘een Susan Bijl’ in huis. De iconische tassen bestaan er in allerlei soorten kleuren en maten, van grote boodschappentas tot kleine bum bag of rugzak. Maar ook regenjassen en waszakken behoren tot de collectie. De ontwerper opende in 2014 haar winkel op de Mauritsweg en later een vestiging in Kralingen. Ondertussen spot je de tassen zelfs aan de andere kant van de wereld, want er zijn ook verschillende verkooppunten in Japan.