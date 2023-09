Vergeet de sportschool, ga treinen via Rotterdam Zuid (waar de liften het niet doen...)

Rotterdams slachtof­fer (27) van ongeval overleden; vrienden zitten nog vast

De 27-jarige Rotterdammer die donderdag zwaargewond raakte bij een eenzijdig auto-ongeluk in Limburg, is overleden aan zijn verwondingen. Dat heeft een familielid bekend gemaakt. De drie vrienden die bij hem in de auto zaten en ervandoor gingen, zitten nog vast.