Vergeet de loeiende sirenes: binnenkort schiet de fietsende verpleegkundige te hulp

Man raakt gewond bij beknelling tussen vrachtwa­gen en muur in de Waalhaven

Een man is woensdagochtend rond 11.00 uur met zijn been bekneld geraakt tussen een vrachtwagen en een muur op een bedrijventerrein aan de Smirnoffweg in de Waalhaven. Hij raakte hierbij gewond en is met een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.

23 maart