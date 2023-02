Verdienen sommige leiders een veel hoger salaris?

Dat is veel meer dan de Wet Normering Topinkomens (ook wel bekend als de Balkenendenorm), van 223.000 aan publiek geld. Logisch, zeggen sommige mensen, want leiders van dit kaliber kunnen in het bedrijfsleven veel meer verdienen. Een goede opvolger lok je dus ook met zo’n flink salaris. Maar is dat te verantwoorden, in een tijd waarin veel mensen in financieel zwaar weer zitten?